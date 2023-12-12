Siyasilerden hakem Halil Umut Meler’e saldırıya sert tepki

Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı, 1-1 bitti. Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Koca’nın yumruğuyla yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Meler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sözcü'de yer alan habere göre Hakem Meler’e saldırı siyasette de tepki gördü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:



"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."



KURTULMUŞ: KABUL EDİLEMEZ



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



ÖZEL: GÖREVE DAVET EDİYORUM



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şunları söyledi:



"Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum."



DAVUTOĞLU: BALIK BAŞTAN KOKAR



Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da şunları yazdı:



"Balık baştan kokar! Türkiye Süper Ligi’nde bu gece yaşanan skandal, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun habercisidir. Kutuplaşma ve nefret dili bizi buraya getirdi. İhtiyaç duyduğumuz, ötekisi olmayan, spordan keyif alan, birliktelikten mutlu olan bir ülkedir. Suçluları cezalandırın. Hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."



İNCE: HERKES CEZALANDIRILMALI



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de şu ifadeleri kullandı:



“MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırının hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamaz. Bu olaya karışan herkes bir an önce cezalandırılmalıdır. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”