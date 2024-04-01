Samanyolu Haber /Politika / The Economist: Erdoğan seçim felaketi yaşıyor /01 Nisan 2024 21:52

The Economist: Erdoğan seçim felaketi yaşıyor

The Economist dergisi, AKP'nin büyük oy kaybı yaşadığı 31 Mart seçimlerini, "Muhalefet siyasi haritayı yeniden çizmeyi başardı" şeklinde değerlendirdi. Seçimlerin Erdoğan için bir "felaket" olduğunu kaydeden dergi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolunun açık olduğunu yazdı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin ülke genelindeki hezimetinin yankıları dış basında sürmeye devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin, uzun süredir yönetimi elinde bulundurduğu şehirleri kaybetmesi ve ülke genelindeki büyük oy kaybı, dış basında geniş yankı uyandırdı. Seçim sonuçlarını analiz eden The Economist, “CHP’nin, ülke çapında AKP’yi geride bıraktığını ve Erdoğan’a sert bir azarlama yaptığını” belirtti.

The Economist, şunları kaydetti: “Ancak bu genel tablo, büyük şehirlerdeki çok daha büyük kazanımları gizledi. Türklerin belediye başkanları ve belediye meclisleri için oy kullandığı seçimlerin en önemli ödülü olan İstanbul’da, kentin CHP’li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu bir dönem daha kazandı. İmamoğlu’nun 2019’daki sürpriz zaferine kadar çeyrek asırdır yönettikleri ülkenin en büyük şehrinin kontrolünü geri kazanmaya kararlı olan Erdoğan ve AKP için bu bile başlı başına bir darbe oldu.”

“SEÇİM, ULUSAL SİYASETİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK”

“Başka kentlerdeki sonuçların daha da şok edici olduğu” vurgulanan analizde, “CHP, Erdoğan’ı devirmek için altın bir fırsatı heba ettiği genel seçimlerdeki kötü performansından sadece on ay sonra siyasi haritasını yeniden çizmeyi başardı. Bu sonuç, emektar CHP’nin  1970’lerin sonlarından bu yana yerel veya genel tüm seçimlerde en iyi performansı göstermesi oldu” denildi.

“Seçimin ulusal siyaseti yeniden şekillendireceğinin kesin gibi göründüğü” belirtilen analizde, “AKP’nin kazanması, Erdoğan’ın muhtemelen kendisine en az bir dönem daha süre tanıyacak yeni bir anayasayı yürürlüğe koymasını kolaylaştıracaktı. AKP’nin İstanbul’da ve başka yerlerde yaşadığı kayıplar, referanduma sunulması gereken bu tür değişikliklere yönelik iştahının azalabileceği ya da tamamen ortadan kalkabileceği anlamına geliyor” ifadeleri yer aldı.

“ERDOĞAN, ARTIK SEÇMENLERE SADAKALAR SUNAMIYOR”

Analizde, “ekonomi” vurgusu yapılarak, şunlar kaydedildi: “CHP’nin geçen yılki parlamento seçimlerinde aldığı hayal kırıklığı yaratan sonuca kıyasla belirgin bir iyileşme göstermesi büyük ölçüde ekonomiyle ilgili. Erdoğan’ın geçen yaz cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden zaferle çıktığında verdiği güvencelere rağmen ekonomi can çekişmeye devam ediyor. Toplamda 40 puandan fazla faiz artışından sonra bile yıllık enflasyon yükselmeye devam ederek %70’e yaklaştı. Erdoğan artık seçmenlere son yıllarda alıştıkları ve onları hızla artan tüketici fiyatlarından koruyan türden sadakalar sunamıyor.”

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI YOLU AÇIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zaferine dikkat çekilen analizde, “Halihazırda muhalefetin en tanınmış siyasetçisi olan 52 yaşındaki İmamoğlu’nun önünde CHP liderliğine ve 2028’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya giden açık bir yol var” denildi.
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