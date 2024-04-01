Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce internet sitesi hakkında işlem başlatıldı /01 Nisan 2024 21:48

Yüzlerce internet sitesi hakkında işlem başlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın sanal devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı olduğu belirlenen 721 internet sitesine işlem başlatıldı.

SHABER3.COM

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1-31 Mart tarihlerinde 1663 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayan 601, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 111 ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca, faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 19 faili meçhul olay, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bahse konu suçlara karışan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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