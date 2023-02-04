Samanyolu Haber /Gündem / The Wall Street Journal'dan ilginç iddia /04 Şubat 2023 02:57

The Wall Street Journal'dan ilginç iddia

The Wall Street Journal, Türkiye menşeli firmaların 2022'de Rusya'nın ordusunun talep ettiği makine, elektronik, yedek parça ve diğer ürünleri ihraç ettiğini yazdı.

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ABD menşeli The Wall Street Journal (WSJ) ticaret verilerine dayandırdığı haberinde Türk şirketlerinin geçtiğimiz yıl Rusya'nın ordusu için ihtiyaç duyduğu on milyonlarca dolar değerinde makine, elektronik, yedek parça ve diğer ürünleri ihraç ettiğini ifade etti.

WSJ, en az 13 Türk firmasının, ABD tarafından yaptırım uygulanan en az 10 Rus firmasına plastik, kauçuk ürünler ve araçlar dahil olmak üzere toplam en az 18,5 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettiğini kaydederken, Türk şirketlerinin en az üç ABD yapımı mal sevkiyatı yaptığını ekledi.

WSJ bu ürünlerin "Rusya için hayati önem taşıyan askeri teçhizattan yoksun bırakmak için tasarlanan ABD ihracat kontrollerini ihlal ederek" ihraç edildiğini yazarken, Rusya'ya satılan ürünler arasında 15 milyon dolar değerinde ABD yapımı asansörler, elektrik jeneratörleri, devre kartları ve diğer mallar olduğunu kaydetti.
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