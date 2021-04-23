Samanyolu Haber /Gündem / Thodex'in kurucusunu defalarca programa çıkaran TGRT, kayıtları sildi /23 Nisan 2021 14:18

Thodex'in kurucusunu defalarca programa çıkaran TGRT, kayıtları sildi

2 milyar dolarla kaçtığı belirtilen Faruk Fatih Özer’in, TGRT ekranlarında sık sık boy göstererek reklamını yaptığı görüntüler yeniden gündem oldu.

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Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu Thodex’in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex’in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, “Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer’in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar” dedi.

TGRT’DE SIK SIK REKLAM YAPTI

Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’in sosyal medya hesaplarını kapattığı görülürken, TGRT ekranlarında sık sık boy gösterdiği görüntüler yeniden gündeme geldi.

Hem TGRT hem de TGRT EU’da reklamını yapan Özer’in, pandeminin kripto para sistemini olumlu etkilediğinden uzun uzun bahsettiği görüldü.

Thodex’in patronu Özer, 9 Aralık 2020 tarihinde TGRT Haber’de bir programa konuk olduğunda “2020 yılı birçok yeniliği barındırdığı bir yıl oldu bizim için. İnsanlar şunun değerini daha fazla anladılar. Kripto paranın hem taşınması, hem bir yerden bir yere aktarılması tamamen bana bağlı. Herhangi bir sisteme, ülkeye, finans kuruluşuna bağlı olmadan siz istediğiniz yere bu kripto paranızla seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz” açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan büyük vurgunun ortaya çıkmasının ardından TGRT, Özer’in yer aldığı videoları YouTube’dan apar topar kaldırdı..
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