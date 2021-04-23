Thodex'in kurucusunu defalarca programa çıkaran TGRT, kayıtları sildi

Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu Thodex’in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex’in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, “Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer’in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar” dedi.





TGRT’DE SIK SIK REKLAM YAPTI





Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’in sosyal medya hesaplarını kapattığı görülürken, TGRT ekranlarında sık sık boy gösterdiği görüntüler yeniden gündeme geldi.





Hem TGRT hem de TGRT EU’da reklamını yapan Özer’in, pandeminin kripto para sistemini olumlu etkilediğinden uzun uzun bahsettiği görüldü.



