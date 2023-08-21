Threads’in web sürümü geliyor

Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama. Twitter’a rakip görülen ve bu yüzden hakkında dava açıldığı bildirilen uygulama 100 milyon kullanıcıyı aştı.





Ancak Threads kullanıcıları bazı durumlarından şikayetçi. Meta da kullanıcıların talepleri doğrultusunda güncellemeler getiriyor.







Reuters’ın Wall Street Journal’dan aktardığına göre Meta, önümüzdeki hafta Threads’in web sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor.





Threads’e şu an sadece mobil cihazlardan girilebiliyor.