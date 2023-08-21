KKM kararı sonrası Dolar zirve yaptı

Dolar/TL seçimin ardından sert yükseldiği 27 seviyesinin üzerinde daha yatay bir seyir izlerken piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) kur korumalı mevduatı (KKM) azaltmayı amaçlayan ilk belirgin adımının etkileri izlenecek.





Bankacılar bugünkü düzenlemelerin TL mevduat faizlerinde yükseliş ve yıl sonuna kadar KKM’de yüzde 15’in üzerinde düşüş getirebileceğini hesaplıyor.





TCMB geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde kamuya yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen KKM’nin azaltılmasına yönelik ilk kez bu kadar belirgin bir adım attı.





TCMB açıklamasında “kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine” karar verdi.





Düzenlemelerle yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına da son verildi.





KKM’DE YÜZDE 15’LİK DÜŞÜŞ HEDEFİ

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi, “Sonuç olarak, yapılan düzenlemelerin ilk hedefi hızlı büyüme kaydederek sektörün toplam mevduatının yüzde 26’sı oranın ulaşan ve TCMB’nin ciddi boyutta zarar etmesine yol açan KKM hesaplarının azaltılması gibi görünüyor” dedi ve ekledi:





“Son durumda 3.357 trilyon TL olan toplam KKM büyüklüğünün, yaklaşık yüzde 20’sinin TL’den dönen kalan yüzde 80’lik kısmın ise dövizden dönen KKM’den oluştuğu varsayılırsa bu alt gruplar için belirlenen yüzde 95 ve yüzde 5 dönüşüm hedefleri, yılsonuna kadar toplam KKM büyüklüğünün en az yüzde 15 civarında azaltılmasın amaçlandığını ima ediyor.”





Bankacılar ticari başta olmak üzere kredi faizlerinde TCMB tarafından açıklanacak “yeni tavan” oranını faiz marjlarına etkisi için izleyecekler.





Tüm bu düzenlemeler ve KKM’nin azaltılması süreci TCMB’nin rezervlerini ise azaltıcı etki yaratabilecek durumda. Bankacılar TCMB’nin bu haftasonu attığı adımlardan biri olan yabancı para cinsi zorunlu karşılık artışını bu rezerv kaybını azaltmak adına aldığı görüşünde.





FAİZDE AYRIŞMA

Bankacılar ayrıca mevduat ve kredi faizlerinin TCMB faizlerinin belirgin üzerinde oluşmasını sağlayacak bu düzenlemelerin TCMB’nin politika faizindeki artışları sınırlı tutmaya devam edeceğinin de kanıtı olduğunu söylediler.





TCMB beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışı ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı faiz kararını Perşembe günü 14.00’da açıklayacak.





Bugün iç gündemde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı ile temmuz ayı merkezi yönetim borç stoku verileri takip edilecek.





AĞUSTOSTA 350 MİLYAR TL’LİK FATURA BEKLENTİSİ

Kur korumalı mevduatın ağustostaki rekor dönüşleri piyasalarda takip edilmeye devam ediyor. Bu ay KKM’deki 50 milyar dolar dönüş ile ihracatçıların ithalat kaynaklı döviz ihtiyacı TCMB rezervlerini baskılayan ana unsurlar.





Ayrıca KKM kaynaklı kur farkı ödemelerinin bu ay 350 milyar TL ile rekora ulaşması, önümüzdeki ay ise 50 milyar TL seviyesine gerilemesi bekleniyor. haziran ve temmuz aylarının toplamında 300 milyar TL civarında kur farkı oluşmuştu.





Dolar, üst üste beş haftayı artıda kapamasının ardından bu haftaya da kazanımlarını koruyarak başlarken yatırımcılar faiz artırımlarının sonlanmasından sonra faiz oranlarının ne seviyede olacağına dair ipucu edinmek için Fed’in Jackson Hole konferansını izleyecekler.