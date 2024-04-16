Samanyolu Haber /Teknoloji / Threads kapanıyor /16 Nisan 2024 08:13

Threads kapanıyor

Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı ise bundan etkilenmeyecek.

SHABER3.COM

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun aldığı karar nedeniyle 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de geçici olarak faaliyet dışı olacaklarını duyurdu.

Elon Musk'ın Twitter'ı (X) satın almasının ardından faaliyete geçen Threads kullanıcılar için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek adına gerekli adımları attıklarını belirtti.

Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı ise bundan etkilenmeyecek.

Rekabet Kurumu, Threads kararının gerekçesini şöyle açıklamıştı:

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.

Şmdi ne olacak?

Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.
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