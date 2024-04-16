Samanyolu Haber /Ekonomi / Satışları düşen Tesla işçi çıkarmaya başladı /16 Nisan 2024 08:10

Satışları düşen Tesla işçi çıkarmaya başladı

Küresel çapta satışları bir süredir düşen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, personelinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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Şirketin bir iç yazışmasına ulaşan Reuters haber ajansı, Tesla CEO'su Elon Musk'ın notta, "Şirketi bir sonraki büyüme aşamamıza hazırlarken, maliyet azaltma ve verimliliği artırmak için şirketin her yönüne bakmak son derece önemli. Bu çabanın bir parçası olarak, organizasyonun kapsamlı bir incelemesini yaptık ve personel sayımızı küresel olarak yüzde 10'dan fazla azaltma gibi zor bir karar aldık" mesajını çalışanlara gönderdiğini bildirdi.

Tesla, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kaliforniya ve Teksas'taki kimi personele işten çıkarmalarla ilgili bildirimde bulunulduğunu söyledi.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisinin hisseleri, gelişmenin ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Son yıllık raporuna göre Aralık 2023 itibariyle küresel çapta 140 bin 473 çalışanı bulunan Tesla'nın hisse senedi bu yıl başından beri yaklaşık yüzde 31 değer kaybetti.

Roth Capital'de kıdemli araştırma analisti olan Craig Irwin de işten çıkarma konusundaki haberlerin Tesla yönetiminin "zayıf talebin devam etmesini" beklediğini gösterdiğini belirtti.
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