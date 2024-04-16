Samanyolu Haber /Dünya / Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başladı /16 Nisan 2024 08:14

Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başladı

Tacikistan, Türkiye'nin nisan ayı başında aldığı e-vize kararına karşı Türk vatandaşlarına uyguladığı vizesiz rejime son verdi

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Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esasına dayalı olarak umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz rejim uygulamasını iptal etti. Bu kararla Türk pasaportuna sahip vatandaşlar Tacikistan'a vize almadan giremeyecek.

Resmi haber ajanı Khovar'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tacikistan Hükümeti'nin 28 Mart 2024 tarihli ve 190 sayılı Kararnamesine istinaden, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, 20 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin umuma mahsus yabancı pasaport sahiplerine vize rejimi uygulanacaktır" denildi.

Türk vatandaşları, vize için Tacikistan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarına başvurmak zorunda kalacak.

Tacik vatandaşları 2018 yılından bu yana Türkiye'yi 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu.

Türk makamlarının 20 Nisan'dan itibaren vize uygulamasına geçileceğini duyurmasıyla bu kapı kapanmış oluyor.

Türkiye'nin Tacik vatandaşları için vizesiz rejim uygulamasını iptal etmesi, Mart ayında Moskova'da 140'ı aşkın kişinin öldüğü silahlı saldırıdan sonra geldi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
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