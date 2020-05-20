Samanyolu Haber /Gündem / THY iç ve dış hat uçuşları için tarih verdi /20 Mayıs 2020 22:38

THY iç ve dış hat uçuşları için tarih verdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hat uçuşları için tarih verdi.

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Türk Hava Yolları(THY), iç hat seferlerinin 4 Haziran, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da kadar durdurulduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda iç ve dış hat olmak üzere tüm seferler daha önce durdurulmuştu. Bu kapsamda tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yeni bir kararla uçuşların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarımız 4 Haziran 2020, dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur” denildi. 
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