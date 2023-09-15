THY uçağında korkunç olay: Ceset bulundu

Türk Hava Yolları’nın (THY) Amsterdam-İstanbul seferini yapan uçağında, iniş takımında bir ceset bulundu.





Dün gece saat 23.30’da Amsterdam’dan İstanbul’a gelen TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak daha sonra teknik bakıma alındı.





Bu sırada yapılan incelemede, uçağın iniş takımında bir kişinin cesedi bulundu. Cesedin, kaçak bir yolcuya ait olduğu tespit edildi.





Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.