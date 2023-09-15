Emekliye zam değil, ‘sus payı' verilecekmiş

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırılmıştı. Ancak emeklilere yapılması planlanan zam yeterli bulunmayınca iktidar kanadından yeni düzenleme yapılacağının sinyali verilmişti.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘serzenişlerin farkında olduğunu’ söylerken; Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, “Emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık, çalışmaya başladık” açıklaması yaptı.







Selvi, bugünkü yazısında zammın maaş olarak değil, ikramiye şeklinde yapılacağına yönelik duyumlar aldığını yazdı.





“Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor” diyen Selvi, şunları ekledi:





*Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor. Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak.







*Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde.





*Bunu Cumhuriyet’in yüzüncü yılı nedeniyle, ‘Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi’ olarak tanımlayanlar da var. Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim.