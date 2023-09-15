Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ,Tan Sağtürk'ü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atadı /15 Eylül 2023 09:36

Erdoğan ,Tan Sağtürk'ü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.

Tan Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.



Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde dans-bale alanında Tan Sağtürk’e ödülü Erdoğan vermişti.

KARADAĞLI DA DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜ OLMUŞTU

Geçen ay da oyuncu Tamer Karadağlı da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

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