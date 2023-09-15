Erdoğan ,Tan Sağtürk'ü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.





Karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.





Tan Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.











