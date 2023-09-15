Samanyolu Haber /Teknoloji / Google hakkında şoke eden iddia: Amaçları manipüle etmekmiş /15 Eylül 2023 09:31

Google hakkında şoke eden iddia: Amaçları manipüle etmekmiş

ABD Adalet Bakanlığı'nın, tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle Google'a açtığı, ülkedeki çeyrek yüzyılın en büyük "antitröst" davasının ortaya atılan yeni iddialar ve açıklamalar gündem oldu.

SHABER3.COM

Google’a yönelik “tekelleşme” davasında dün Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden profesör Antonio Rangel ifade verdi. Davanın ikinci gününde açıklamalarda bulunan Rangel, “Google, akıllı telefon ve tarayıcılarda esas arama motoru olmak için çok mücadele etti. Bunun sebebi de tercihleri manipüle etmekti” dedi.

Rangel, “Google, sizin seçimlerinizi manipüle etmek için çok çalıştı. Eğer ben sizin gözünüzü hareket ettirebiliyorsam, sizin bağımlılığınızı manipüle edebiliyorsam, sizin tercihlerinizi de manipüle edebilirim” ifadesini kullandı.

Davranış bilimi üzerine eğitim veren profesör, “Bilgisayar ya da telefonların ana ekranındaki varsayılan arama motoru olursanız müşterileri kazanırsınız. Çünkü insanlar genelde ilk gördükleri varsayılan arama motorlarında kalır” dedi.

Rangel, 2015 yılında Google çalışanları arasındaki iç yazışmalarda Apple’ın Safari isimli tarayıcısındaki varsayılan arama motoru unvanının kaybedilmesinin şirket için “kırmızı işaret” olduğunu da dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Google hakkında şoke eden iddia: Amaçları manipüle etmekmiş Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:11