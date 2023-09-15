Google hakkında şoke eden iddia: Amaçları manipüle etmekmiş

Google’a yönelik “tekelleşme” davasında dün Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden profesör Antonio Rangel ifade verdi. Davanın ikinci gününde açıklamalarda bulunan Rangel, “Google, akıllı telefon ve tarayıcılarda esas arama motoru olmak için çok mücadele etti. Bunun sebebi de tercihleri manipüle etmekti” dedi.





Rangel, “Google, sizin seçimlerinizi manipüle etmek için çok çalıştı. Eğer ben sizin gözünüzü hareket ettirebiliyorsam, sizin bağımlılığınızı manipüle edebiliyorsam, sizin tercihlerinizi de manipüle edebilirim” ifadesini kullandı.





Davranış bilimi üzerine eğitim veren profesör, “Bilgisayar ya da telefonların ana ekranındaki varsayılan arama motoru olursanız müşterileri kazanırsınız. Çünkü insanlar genelde ilk gördükleri varsayılan arama motorlarında kalır” dedi.





Rangel, 2015 yılında Google çalışanları arasındaki iç yazışmalarda Apple’ın Safari isimli tarayıcısındaki varsayılan arama motoru unvanının kaybedilmesinin şirket için “kırmızı işaret” olduğunu da dile getirdi.