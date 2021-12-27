TikTok, kullanıcılarının zihnini nasıl okuyor?

Dünyanın en başarılı video uygulaması olarak bilinen TikTok’un, kullanıcıların uygulamaya bağlı kalmasını nasıl sağladığı ortaya çıktı.







The New York Times’ın incelediği ve sosyal medya şirketinin Pekin merkezli mühendislik ekibinin teknik konularla ilgilenmeyen personel için hazırladığı “TikTok Algo 101” başlıklı belge uygulamanın nasıl işlediğine dair detayları barındırıyor.





Independent Türkçe’nin aktardığına göre, söz konusu belgede şu ifadeler yer alıyor: “Bir kullanıcı belirli bir videoyu beğenir ama uygulama aynı türden videoları göstermeye devam ederse kullanıcı çabucak sıkılır ve uygulamayı kapatır. Bu durumda aynı tür videoları izleyen bir kullanıcının yarattığı toplam değer her bir videoyu izlemekten daha düşüktür çünkü tekrarlar can sıkıntısına yol açar”





Kullanıcıların sayfasını çeşitlendirmek için “Sizin İçin” kısmındaki zorunlu önerilerin kullanılabileceği belgede belirtiliyor. TikTok sözcüsü Hilary McQuaide, The New York Times’a belgenin gerçek olduğunu ve algoritmanın nasıl çalıştığının temellerini açıklamak için hazırlandığını doğruladı.





YENİ YATIRIMLAR VAR





Öte yandan Insider’a konuşan sözcü şunları dile getirdi: “TikTok’un kullanıcılara neşe vermesini istiyoruz ve çok fazla şeyin, hedeflediğimiz gibi farklı şeyler keşfetmelerine mani olduğunun farkındayız. İçerik tercihlerini özelleştirmek, alakalı ya da yaşa uygun olmayan videoları otomatik olarak atlamak ve Topluluk Kuralları’nın ihlallerini ortadan kaldırmak için yeni yöntemlere yatırım yapmaya devam ediyoruz.”





Sözcü ayrıca TikTok’un içerik önerirken beğeni ve takip gibi bir dizi sinyali dikkate aldığını söyledi. Wall Street Journal daha önce TikTok’un kullanıcıların videoları ne kadar süre izlediğini ve birinin bir videoyu birden fazla kez izleyip izlemediğini anlayabildiğini bildirmişti.





ÜÇ MİLYAR KEZ İNDİRİLDİ







Yeni belgeyse TikTok’un bir videoyu önerdiğinde yalnızca izlenme sayısı ve süresine bakmadığını ortaya koyuyor. TikTok’un algoritması ayrıca bir videonun aldığı beğeni sayısını, izleyicilerinden gelen yorumların büyük çoğunluğunu, bir videonun toplam süresini veya “oynatma süresini” ve son olarak, izleyicilerin videoyu oynatıp oynatmadığını da dikkate alıyor. TikTok dünya çapında üç milyar kez indirilerek büyük bir başarıya ulaşmıştı. Bu başarıya daha önce sadece Facebook ve ona bağlı uygulamalar ulaşmıştı.