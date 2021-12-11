Samanyolu Haber /Gündem / Time to Help Derneği’nden Almanya’daki selzedelere 30 bin Euro bağış /11 Aralık 2021 19:20

Time to Help Derneği’nden Almanya’daki selzedelere 30 bin Euro bağış

Time to Help Derneği, Almanya Ahrtal’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Offenbach merkezli dernek, bölgedeki 4 eğitim kurumu için 30 bin Euro bağış topladı. Bağışlar 22 ve 26 Kasım’da bölgedeki 4 eğitim kurumuna dağıtıldı.

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Bu yılın Temmuz ayında, Almanya’nın Ahrtal bölgesinde yıkıcı bir sel felaketi yaşandı. Selin vurduğu şehirlerde altyapı kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda bina tahrip oldu. Sel felaketinin sebep olduğu tahribat, Kovid-19 pandemisinin etkisiyle birleşince daha da arttı.

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI

Sel felaketinden sonra bölgede yaklaşık 40 gün boyunca çamur ve moloz temizleme çalışmalarına katılan ve birçok yaşam malzemesi yardımında bulunan Time to Help Derneği, zarar gören eğitim kurumları için bağış kampanyası düzenledi.


30 BİN EURO OKULLARA TESLİM EDİLDİ

Toplanan 30 bin Euro, 22 ve 26 Kasım’da 2 okul ve 2 kreşe teslim edildi. Yardım edilen eğitim kurumları Sinzig’deki Janusz-Korczak, Bad Neuenahr-Ahrweiler’deki Don-Bosco okulları ile Sankt Mauritius ve St. Hildegard kreşleri oldu.

Bağışçıların çoğunun Müslüman olduğuna dikkat çeken Time to Help’in Genel Müdürü Cengiz Bayram, bunu toplumsal hoşgörünün bir simgesi olarak değerlendiriyor. Bayram, destekçilerinin din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden yaptıkları yardımın ve gösterilen karşılıklı saygının kendisini memnun ettiğini belirtti.

Ahrweiler ve çevresindeki yardım çalışmalarını koordine eden Time to Help’in bölge temsilcisi Fatih Ateş de selzedelere destek olmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

ALMANYA’DAKİ SELDE NE OLMUŞTU?

Sel, özellikle Bad Neuenahr-Ahrweiler’de hem altyapıya hem de eğitim kurumlarına büyük zarar verdi. Bazılarının yeniden inşa edilmesi gerekiyor ancak bunun ne zaman yapılacağı  henüz belli değil. Şu an kullanılamayan Don Bosco Okulu’nun 75 öğrencisi, Sinzig’deki başka bir okulda eğitim görüyor. Okulların birleşmesi bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Bazı öğrenciler konteynerlarda ya da okulun spor salonunda eğitim almak zorunda. Son dönemde Corona vakalarında yaşanan artış eğitim faaliyetlerini iyice zorlaştırıyor. St. Mauritius ve St. Hildegard kreşleri tamamen kullanılamaz hale geldiği için çocuklar konteynerlarda eğitim görüyor. Birçok çocuk da başka okullara gönderildi. Kreşler, yapılan bağışlarla çocuklar için oyun alanı inşa etmek istiyor.

 
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