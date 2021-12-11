Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den açıklama /11 Aralık 2021 19:32

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den açıklama

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, uzun süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Sizin için döndüm" açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir süredir sosyal medya paylaşımı yapması engellendiği söylenen Sedat Peker ve ailesi tarafından bir açıklama yapılmamıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre öte yandan Halk TV'de 'Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası' programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, "Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış" diye belirtmişti.

"SİZİN İÇİN DÖNDÜM"

Yaşanan gelişmelerin ardından Sedat Peker'in eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Çocuğuyla bir fotoğrafını paylaşan Özge Peker, "Bizi ve özellikle Miloş'u çok özlediniz. Her zaman yazdınız, merak ettiniz. Sizin için döndüm Instagrama yeniden. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Siz iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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