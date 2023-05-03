Times: Erdoğan seçimde yenilirse kaos çıkarabilir

Dünya basını 14 Mayıs seçiminin olası sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı analizler yayınlamaya devam ediyor.







İngiliz The Times gazetesinde Roger Boyes imzasıyla yayınlanan “Zayıf Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilirse kaos çıkarabilir” başlıklı yazıda, Erdoğan'ın seçimi kaybederse sessizce gitmeyeceği yorumu yer aldı.





Batılı ülkelerin seçmenin Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını sona erdirmesini umması gerektiğini kaydeden Boyes, Cumhurbaşkanı'nın sağlığıyla ilgili endişelere de değindi. Hastalığı sonrasında Erdoğan'ın geri dönüşüne dikkat çekilen yazıda “Diktatör liderler ekonomi kötüyken ya da daha önemlisi 20 yıllık iktidarlarında şansları tükeniyor gibi görünürken böyle bir performans göstermek zorunda” ifadelerine yer verildi.





Erdoğan'ın seçimde yeterli desteği göremezse iktidara tutunmak için Rusya lideri Putin'den taktik alabileceği kaydedilen yazıda, Erdoğan'ın iktidarında “bin odalı sultan” gibi davranarak Osmanlı topraklarında Türkiye'nin etkisini artırmaya çalıştığı ve tıpkı Putin gibi kendisini ülkesi için vazgeçilmez gördüğü ifade edildi.





‘ERDOĞAN’A KARŞI OLMAK İÇİN 3 NEDEN’

Öte yandan Putin'den bir yaş genç olan Erdoğan'ın yorgun göründüğünü yazan Times, Türkiye'deki seçmenin Erdoğan'a karşı çıkmasının üç nedenini de şöyle sıraladı: “Uluslararası amaçları büyük oranda büyüklük yanılsamasından kaynaklanıyor, enflasyon kontrolden çıkıyor ve son depremlere verilen yetersiz yanıt devletin ne kadar zayıfladığını gösterdi.”





Muhalefetin de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde birleştiğine dikkat çeken İngiliz gazetesi, genç seçmen için ekonomik açından daha yetkin ve daha hoşgörülü bir iktidar vaadinin ikna edici olabileceğini belirtti.





Batılı ülkelerin seçim sürecinde kamuoyu önünde taraf tutmaktan kaçınmaya çalıştığını aktaran gazete, Erdoğan'ın kaybetmesi halinde sonuca itiraz edip kaos yaratabileceği yorumunu yaptı. Yazıda, yazarların ve gazetecilerin hapisten çıkmasını sağlayacak, Türkiye'yi çift taraflı bir NATO üyesi olmaktan çıkacak Erdoğan sonrası bir hükümetin Türkiye'nin yabancı dostları tarafından memnuniyetle karşılanması gerektiği ifade edildi.







