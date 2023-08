Tıp dergilerinden nükleer silahsızlanma çağrısı

Aralarında British Medical Journal, Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine gibi prestijli tıp dergilerinin bulunduğu yüzden fazla tıp dergisi, Ağustos sayılarında ortak bir makale yayınladı.





Dünyada nükleer felaket tehlikesinin "Büyük olduğu ve artmaya da devam ettiği" belirtilen makalede devletlere nükleer silahları yok etme çağrısında bulunularak, "Nükleer silahlara sahip ülkeler, onlar bizi yok etmeden nükleer cephaneliklerini yok etmeli" ifadeleri kullanıldı.





Sınırlı bir nükleer savaş bile milyonlarca can alacak

Makalede nükleer silah kullanımının, "İnsanlık açısından felaket" olacağı belirtildi. Dünyada bulunan 13 bin nükleer silahtan sadece 250'sinin kullanıldığı "sınırlı" bir nükleer savaşın dahi 120 milyon kişinin derhal ölümüne neden olacağı ve bunun ayrıca küresel iklimin dengesini bozup nükleer kirliliğe yol açarak yaklaşık 2 milyar insanın hayatını tehlikeye sokacağı da makalede yer aldı.





Makale The British Medical Journal Genel Yayın Yönetmeni Kamran Abbasi, International Nursing Review Genel Yayın Yönetmeni Parveen Ali, Medical Journal of Australia Genel Yayın Yönetmeni Virginia Barbour, JAMA Genel Yayın Yönetmeni Kirsten Bibbins-Domingo, Dutch Journal of Medicine Genel Yayın Yönetmeni Marcel Olde Rickert, The Lancet Genel Yayın Yönetmeni Richard Horton gibi 18 editörün imzasını taşıyor.





Dünya Tıp Editörleri Birliği'nden Chris Zielinski, yayınlanan ortak makaleyi "olağanüstü bir gelişme" olarak niteledi. Söz konusu tıp dergilerinin rekabet halinde olduğunu ve özel içerikler için birbiriyle mücadele ettiklerine dikkat çeken Zielinski buna karşın böyle bir ortak açıklamada buluşulabilmiş olduğunu vurgulayarak, "Tüm bu önde gelen dergiler mevcut nükleer krizin aşırı önemini vurgulayan başyazıyı yayınlama konusunda anlaştı" dedi.





"Nükleer savaş tehdidi ciddiye alınmalı"

Makalenin yazarlarından Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler örgütü eski başkanı Ira Helfand, "Nükleer savaş ihtimalinin gerçek olduğu olağanüstü derecede tehlikeli bir anla karşı karşıyayız" diye konuştu. Helfand, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in Ukrayna'nın Rus topraklarına karşı saldırı başlatması halinde nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğunu hatırlattı.





Helfand "Bu tehditlerin gerçek mi olduğunu yoksa insanları korkutmak için mi ortaya atıldığını bilmiyoruz ama ben bunları çok ciddiye almak gerektiğine inanıyorum" dedi. Japonya'nın da Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğine "daha önce hiç olmadığı kadar" tehdit oluşturduğunu açıkladığını hatırlattı.