TİP'ten dikkat çeken Can Atalay eylemi

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.



“SESSİZ KALMAMAK LAZIM”



“53 gündür halkın ve meclisin iradesi gasp edilmiş durumda” diyen Baş, “Milletvekilimiz Can Atalay hala Silivri’de esir tutuluyor. Anayasaya açıkça aykırı bir biçimde bir hukuksuzluk devam ettiriliyor. Biz artık buna sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



“HATAY’IN TÜM MAHALLELERİNDE OTURMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”



Çok ağır bir deprem yaşayan Hatay halkının “sabrının taştığını” dile getiren Baş, sözlerini şöyle sürdürdü;



*Yarın Hatay’ın bütün mahallelerinde milletvekillerini özgürlüğe kavuşturmak için oturma eylemi gerçekleştirecekler.



*Biz bu eyleme genel kurul çalışmaları nedeniyle katılamıyoruz. Ama onların yanında olduğumuzu göstermek için, şu anda genel kurul kapatılacak, genel kurulu terk etmeyeceğiz.



*Milletvekilimiz Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye’nin her yerinde halkın ve meclisin iradesinin gasbedilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz.