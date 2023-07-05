Şov var para yok: ‘Türkiye Tek Yürek’te yandaşlar sözlerini tutmadı

BOLD MEDYA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından, 15 Şubat’ta “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında 115 milyar lira toplandığı açıklandı.



TBMM Genel Kurul’da toplanan bağış miktarının ve bunların kullandığı yerlerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma önergesi gündeme geldi. Araştırma önergesinin görüşülmesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.



Genel Kurul’da iktidarın tutumunu eleştiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Şubat ayında ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketi yalnızca depremin hissedildiği illerde değil 81 ilde 86 milyon yurttaşımızda derin yaralar açtı. Bu zor günlerde millet, hükümetin açığını kapattı. Bu zor günlerde millet, hükümeti enkaz altından çıkarmaya çalıştı. Devleti, hükümet değil milletin ta kendisi yönetti bugünlerde. İktidarın aklına yine elini, milletin cebine atmak geldi. Yine bir kampanya başlattı; ‘Türkiye Tek Yürek.’ Zor günlerde böyle kampanyalar olabilir. Milletin dayanışması için önemlidir. Ancak 1999 Depremi’nden sonra getirilen özel iletişim vergisinin sizin döneminizde kalıcılaştırılması, toplanılan 84 milyar TL’nin deprem dışında her şeye harcanması, 15 Temmuz’dan sonra toplanan 310 milyon TL paranın iç edilmesi, Beşiktaş Saldırısından sonra toplanan 52 milyon TL paranın yok edilmesi bizi bu meseleyle ilgili endişelere gark etti” dedi.



Deprem sonrasında kampanya için yapılan yayınları hatırlatan Akdoğan, şunları söyledi: “Türkiye Tek Yürek’, 213 televizyon 512 radyoda 7 saat yayınlandı. Bunun neticesinde 115 milyar TL vaat edildiği söylendi. Bu 115 milyar TL paranın 75 milyarının toplandığını, 40 milyarın ise AFAD hesabına yatırılmadığını öğrendik. Burada iki soru var; bu 40 milyar neden toplanamadı? İki; bu 75 milyar nereye harcandı? Bu iki sorunun cevabını herkes merak ediyor. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu Türkiye Tek Yürek kampanyasının bağışçıları arasındadır. Bir an Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu bağışı yapmadığını düşünün. Vallahi 8 sütuna manşetler attırırdınız, vallahi de billahi de billboardlara ilan verirdiniz. Anlıyoruz ki bu 40 milyar TL parayı vermeyenler sizin yandaşlarınız. Kaynak Anadolu Ajansı, TRT Haber… Diyor ki ‘115 milyar TL bağış topladık.’ Vaat. Toplayamadınız da… Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Turkcell, BAYKAR, Cengiz Holding, Türk Telekom, TMSF, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Ziraat Katılım… Ne kadar para vermiş? Toplamda 88 milyar. Vaat etmiş. Siz ne kadar toplamışsınız? 75 milyar. Şu devlet kurumlarının vereceğini vaat ettiği paralar içinde bile 13 milyarı toplayamamışsınız. Bu bir utanç vesikasıdır.



Gücünüz kime yetmiş biliyor musunuz, yine SMS ile yardım etmek isteyen cefakâr yurttaşlarımıza. Niye? Onlardan parayı tıkır tıkır almışsınız. Bunlardan alamamışsınız. Çamoluk Otomotiv kadar olamamış sizin semirttiğiniz firmalar… İnşaatçılar, firmalar Çamoluk Otomotiv kadar olamamışlar. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlamıştınız. Kararnamede, elektrik ve doğalgaz faturalarının borçlarının silineceğini, alınmayacağını söylüyordunuz. Daha depremin üzerinden 5 ay geçti, konteynerlere, çadırlara elektrik ve doğalgaz faturasıyla ilgili neredeyse utanmasanız icra göndereceksiniz. Şimdi sizlere çağrımız şudur; bu elektrik faturalarını hiç değilse yılbaşına kadar almayın insanları rahat bırakın.”



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 3 gün boyunca yardım ulaştıramayan AKP hükumeti, depremzedelere soğuk kış günlerinde haftalarca çadır bile dağıtamadı. Deprem vergilerinin akıbeti bilinmezken iktidar, 15 şubatta yardım kampanyası başlatarak halktan bağış istedi.