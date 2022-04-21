TKP cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı

Halk TV'de gazeteciler Şirin Payzın ve Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değindi.





TKP olarak bir aday çıkartacaklarını açıklayan Okuyan, "“Erdoğan gitsin partisi”nin gücünü hafife almıyoruz." diyerek ortaya bir alternatif koymak istediklerini ifade etti.







"CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARTACAĞIZ"





'Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mısınız?' sorusuna ise Okuyan bakın nasıl bir cevap verdi:"Evet, başka partilerle bu konuda anlaşamazsak dahi TKP mutlaka bir aday çıkartacak. Bizim adayımızı 'bu sisteme bir de biz başkan adayı sunalım' olarak düşünmemeli kimse, biz bu sisteme baştan karşıyız. Ama biz laik, bağımsız, eşitlikçi bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu düzende bunlar yok. Biz herhangi bir pusulada bu değerlerin yanına bile yaklaşmayan bir adaya oy isteyemeyiz. “Erdoğan gitsin partisi”nin gücünü hafife almıyoruz ama bir alternatifi bugün yaşatmazsak, yarın hiç yaşatamayız. Bu kapitalist ekonomi değişmez, doğa kanunu gibi görülüyor. Ancak bu doğru değil, her koşulda bu sistemin alternatifini göstermek zorundayız. Bugün sola dönük ilgi ciddi şekilde artıyor, bizim partimizin toplantılarındaki fotoğraflara bakabilirsiniz. Bu durum oy olarak ne kadar yansır bilemeyiz ama toplumun bir kesimi bu sistemden ciddi şekilde kopuyor, umurlarında değil altılı muhalefet, cumhur, millet ittifakı. Bunları görmeyecek kadar öfkeliler. Biz bu insanlara sırtımızı dönemeyiz."