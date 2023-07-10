Togg’a bir haftada ikinci zam geldi

30 Nisan'da teslimatları başlayan “yerli otomobil” Togg'a bugün bir zam daha geldi.





5 Temmuz’da yüzde 27 zam yapılan Togg’a, bugün de otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesi nedeniyle zam yapıldı.





5 Temmuz’daki zamla birlikte; 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye yükselen Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil?li versiyonu, bugün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi.





Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” fiyatı ise ?bugün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye yükseldi.





Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.











