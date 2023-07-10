Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan üyelik şartı: 'Siz Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım' /10 Temmuz 2023 13:22

Erdoğan'dan üyelik şartı: 'Siz Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım'

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım" dedi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIN..."
Cumhuriyet'in haberine göre "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın" diyen Erdoğan, "Biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

- İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz.

- Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

"50 YILDIR AB KAPISINDA BEKLETİLEN BİR TÜRKİYE VAR"
- Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatın yerine getirilmesine bağlıdır. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan üyelik şartı: 'Siz Türkiye'nin önünü... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:10