Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ın cevaplarını sorulama" skandalında yeni perde: Sorular' Whatsapp gruplarına düştü /10 Temmuz 2023 13:40

"Erdoğan'ın cevaplarını sorulama" skandalında yeni perde: Sorular' Whatsapp gruplarına düştü

NATO toplantısına katılmak ve İsveç Başbakanı ile görüşmek için Litvanya’ya gidecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a havalimanında sorulacak sorular WhatsApp gruplarına düştü.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO toplantısına katılmak ve İsveç Başbakanı ile görüşmek için Litvanya’ya gitti. Erdoğan uçağa binmeden önce basın toplantısı yaptı. 

ERDOĞAN’A ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ SORULAR SORULUYOR
Gazete Pencere’nin haberine göre, basın toplantılarında ya da uçaklarda gazetecilerin belirlenmiş soruları Erdoğan’a yönelttiklerine ilişkin tartışmalar sürerken bu defa seyahat başlamadan sorular WhatsApp gruplarına düştü. Erdoğan'a sorulacak sorular şu şekilde belirlendi:

PUTİN’LE YAKIN BİR ZAMANDA TEMASINIZ OLACAK MI?
1- Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında ilk gününden beri akan kanın durabilmesi için ve kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Tahıl Koridoru’nda da hiç şüphesiz Türk diplomasisinin başarısı söz konusu. Cuma günü Zelenski ile yaptığınız görüşmede de ana gündem maddelerinden biri de buydu. 17 Temmuz’da bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rus lider Putin’le yakın zamanda bir temasınız olacak mı?

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA NASIL BİR TUTUM SERGİLEYECEKSİNİZ?
2- İsveç’in Terör Örgütü PKK’ya ilişkin tutumu aşikar. Zaman zaman ülkemizde tepkilere de neden oluyor, hem siyasilerden yani sizlerden hem de vatandaştan tepki çekiyor. Bu koşullarda İsveç’in NATO üyeliği nezdinde nasıl bir tutum sergileyeceksiniz?

3- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile dün bir telefon görüşmeniz oldu. F-16 konusu gündeme geldi. Öte yandan Kongrede bazı senatörlerin F-16 satışına muhalefeti olduğu biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu konu hakkında değerlendirmeniz nedir?
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