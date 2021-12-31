TOGG'un fiyatı beli oldu, 'Telefon soran AKP'li dayılar' hüsrana uğrayabilir

‘Türkiye’de ortalama otomobil fiyatları 500 bin TL bandına oturabilir’

‘Kendi ürettiğimiz araçları alamaz hâle geleceğiz’





‘Türkiye’de ikinci el piyasasında 100 araç satılıyorsa 55’i hurda statüsünde’





Otomotiv sektörünü 25 yıldır takip eden gazeteci Emre Özpeynirci, Daktilo1984’ten Arın Demir’in sorularını yanıtladı. Özel bir teşvik olmazsa TOGG’un birinci el tahmini satış fiyatının 1 milyon TL olacağını söyleyen Özpeynirci, TOGG’un maliyeti ne kadar düşük olursa olsun bataryaları ithal olduğundan fiyatının dövize endeksli olacağını vurguladı.Bu fiyat tahmini hakkında Özpeynirci, “TOGG’un CEO’su, Türkiye’deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG’un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir,” açıklamasını yaptı.Yeni yılda Türkiye’deki otomotiv piyasası beklentilerini aktaran Özpeynirci, otomobil fiyatlarındaki artışın sadece kurdaki dengesizlikle açıklanamayacağını belirtti. “Çip krizi sebebiyle artan maliyetlerin yanında vergi dilimindeki artış da fiyatların yükselmesine sebep oluyor” diyen Özpeynirci, “Kur düşse de otomobillere zam geleceği apaçık ortada.Eğer matrah güncellemesi gibi bir durum olmazsa Şubat veya Mart aylarında Türkiye’deki ortalama otomobil fiyatlarının 500 bin TL bandına oturmasını bekliyorum. 2022’de otomotiv sektörüne destek veya teşvik yapılmazsa, beklentiler pazarın ciddi şekilde daralacağı yönünde” ifadesini kullandı.Küresel tedarik zincirlerinin ucuz iş gücü nedeniyle üretimlerini Türkiye’ye kaydıracağı iddialarını değerlendiren Özpeynirci, “Kasım ayında Avrupa’da en çok satılan otomobil Bursa’da üretilen Renualt Clio olmuş. Clio’nun fiyatı Türkiye’de 360 bin TL seviyelerinde.Kurda yaşanan artışın fiyatlara yansımasıyla önümüzdeki dönemde kendi ürettiğimiz araçları alamıyor hâle geleceğiz. Öte yandan, Türkiye ucuz iş gücüyle yatırım çekebilir ancak kalifiye işgücünün yurtdışına gidiyor olması ciddi bir beyin göçü dalgasına sebep olabilir” dedi.Sıfır otomobillere kıyasla daha hareketli olan ikinci el piyasası hakkında bazı veriler sunan Özpeynirci, “Sıfır araç pazarında yıllık 700-800 bin araç satışı söz konusuyken, ikinci el piyasasında 8 milyon gibi sayılar var. Ancak 2021’de ikinci el araç piyasasında da çok ciddi bir kayıp yaşandı; yıl sonunda yüzde 17’lik bir daralma söz konusu.Alıcılar sıfır otomobil bulamıyor ama ikinci el otomobil fiyatları da çok arttığından onu da alamıyor. İkinci el piyasasındaki araçların yüzde 50’den fazlasının 10 yaş ve üzerinde olması Türkiye’deki alım gücünü gösteriyor. Ülkede 100 adet ikinci el araç satılıyorsa bunların 55’i hurda statüsünde. Türkiye’de alım gücü maalesef ancak buna müsaade ediyor” dedi.