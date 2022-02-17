Tokat yiyen İHA muhabiri, Muharrem Sarıkaya ile bakın kaç liraya anlaşmış!

"DAVA AÇACAĞIM" DEMİŞTİ





NE OLMUŞTU?





AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında yayına gelerek ses sorununu çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan Muharrem Sarıkaya görevine döndü.Son yazısını 17 Aralık’ta kaleme alan, 14 Şubat’ta da ‘İkinci şans’ başlıklı yazısı ile köşesine geri dönen Muharrem Sarıkaya, “Vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım. Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…” demiş ve sözlerini şöyle noktalamıştı: “İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…”Muharrem Sarıkaya’nın bu hamlesinin ardından Ahmet Demir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.MedyaRadar’ın edindiği bilgiye göre, Muharrem Sarıkaya ve Ahmet Demir arasındaki dava başlamadan bitti ve iki isim uzlaşma yoluna gitti.Gazeteci Sarıkaya,tazminatı ödemeyi kabul etti. Sarıkaya’nın tazminatı ödemeyi kabullenmesinin ardından dava, açılmadan sonuçlanmış oldu.Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Demir, yayın sırasında yaşananları, “Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması” diyerek anlatmış ve ardından da “Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım” demişti.Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında yayına gelerek ses sorununu çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmıştı.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından önce özür dileyen Sarıkaya, ertesi gün ise görevinden istifa etmişti. Fatma Şahin de görüntülerde tokat olayının ardından tepkisiz kalması nedeniyle eleştirilmişti.