Pandemi ile en iyi mücadele eden ülkede Omicron vakaları patladı!

AVUSTRALYA’DA 65 KİŞİ DAHA COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ





Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 15’i yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 1588 Yeni Zelandalının Covid-19’a yakalandığını açıkladı.Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarını artış gösterdiği ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 1588’e çıkarken, bir önceki en yüksek vaka sayısı dün 1203 kişinin Covid-19’a yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da salgının başladığı günden bu yana Covid-19’dan toplam 53 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 25 bin 50 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 8 bin 734 aktif vakadan 62'sinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte Queensland eyaletinde 38, Yeni Güney Galler’de 14, Victoria’da 9, Güney Avustralya’da 3 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde 1 kişinin daha Covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 4 bin 797’ye çıktı.Son 24 saatte 27 bin 863 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, Covid-19’un ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020’den bu yana 2 milyon 964 bin 642 kişi virüse yakalandı.Toplam 220 bin 993 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da 316’sı yoğun bakımda 2 bin 738 kişi hastanede tedavi görüyor.