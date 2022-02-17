Samanyolu Haber /Dünya / Pandemi ile en iyi mücadele eden ülkede Omicron vakaları patladı! /17 Şubat 2022 09:51

Pandemi ile en iyi mücadele eden ülkede Omicron vakaları patladı!

Covid-19’un omicron varyantının yayılmaya başladığı Yeni Zelanda’da, son 24 saatte 1588 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 15’i yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 1588 Yeni Zelandalının Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarını artış gösterdiği ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 1588’e çıkarken, bir önceki en yüksek vaka sayısı dün 1203 kişinin Covid-19’a yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.

Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da salgının başladığı günden bu yana Covid-19’dan toplam 53 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 25 bin 50 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 8 bin 734 aktif vakadan 62'sinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

AVUSTRALYA’DA 65 KİŞİ DAHA COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte Queensland eyaletinde 38, Yeni Güney Galler’de 14, Victoria’da 9, Güney Avustralya’da 3 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde 1 kişinin daha Covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 4 bin 797’ye çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 863 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, Covid-19’un ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020’den bu yana 2 milyon 964 bin 642 kişi virüse yakalandı.

Toplam 220 bin 993 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da 316’sı yoğun bakımda 2 bin 738 kişi hastanede tedavi görüyor.
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