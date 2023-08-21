Samanyolu Haber /Gündem / Top Adli Tıp Kurumu’nda: Bu zulmü bitirin /21 Ağustos 2023 23:22

Top Adli Tıp Kurumu’nda: Bu zulmü bitirin

Yüzde 98 engelli 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk'ün, ‘cezaevinde kalabilir’ raporu yüzünden hapishanede olması kamuoyunun tepkisini çekiyor. Türk, dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilerek muayeneden geçirildi. İnsan hakları aktivistleri ve Türk'ün yakınları, 'infaz erteleme' için kurumun raporu bir an önce açıklamasını bekliyor.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde sekiz doktordan oluşan hastaneye heyetinin ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk günlerdir kamuoyunun gündeminde.

Raporun ardından Türk, hastaneden taburcu edilip ambulansla ve jandarmalar İzmir Menemen R Tipi Cezaevine götürüldü.

Cezaevinde yaşamaya sağlığı elverişli olmayan Türk, fenalaşarak birkaç saat sonra yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİLİNCİ YERİNDE DEĞİL

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kaleme aldığı ‘ülkem adına utanıyorum: Mustafa Said Türk’ü serbest bırakın’ başlıklı yazıda Türk’ün cezaevinde geçirdiği süreçleri yazdı.

Gergerlioğlu, Türk’ün bilincinin dahi yerinde olmadığını, konuştuğu yakınlarına neden cezaevinde olduğunu sorduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde AKP’li eski bakan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adli Tıp Kurumu’nu işaret ederek, kurum çalışanlarını, hasta mahkumları hukuksuz şekilde cezaevinde tutacak rapor yazmakla suçladı.

BU ZULMÜ BİTİRİN

Mustafa Said Türk dün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Muayene edilen Türk ile ilgili raporun sonucu bekleniyor.

Adli Tıp Kurumuna seslenen hukukçu aktivist Gökhan Güneş, “86 yaşında ve yüzde 98 engelli Mustafa Said Türk, dün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp’ın bir an önce kararını vermesini ve ardından savcılığın infazı ertelenmesini bekliyoruz. Artık bu zulüm ve hukuksuzluğu bitirin!” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Top Adli Tıp Kurumu’nda: Bu zulmü bitirin Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:59:34