Top Adli Tıp Kurumu’nda: Bu zulmü bitirin

Cezaevinde yaşamaya sağlığı elverişli olmayan Türk, fenalaşarak birkaç saat sonra yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Geçtiğimiz günlerde AKP’li eski bakan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adli Tıp Kurumu’nu işaret ederek, kurum çalışanlarını, hasta mahkumları hukuksuz şekilde cezaevinde tutacak rapor yazmakla suçladı.





Bold Medya'da yer alan habere göre Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde sekiz doktordan oluşan hastaneye heyetinin ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk günlerdir kamuoyunun gündeminde.Raporun ardından Türk, hastaneden taburcu edilip ambulansla ve jandarmalar İzmir Menemen R Tipi Cezaevine götürüldü.Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kaleme aldığı ‘ülkem adına utanıyorum: Mustafa Said Türk’ü serbest bırakın’ başlıklı yazıda Türk’ün cezaevinde geçirdiği süreçleri yazdı.Gergerlioğlu, Türk’ün bilincinin dahi yerinde olmadığını, konuştuğu yakınlarına neden cezaevinde olduğunu sorduğunu belirtti.Mustafa Said Türk dün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Muayene edilen Türk ile ilgili raporun sonucu bekleniyor.Adli Tıp Kurumuna seslenen hukukçu aktivist Gökhan Güneş, “86 yaşında ve yüzde 98 engelli Mustafa Said Türk, dün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp’ın bir an önce kararını vermesini ve ardından savcılığın infazı ertelenmesini bekliyoruz. Artık bu zulüm ve hukuksuzluğu bitirin!” ifadelerini kullandı.