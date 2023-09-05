Samanyolu Haber /Gündem / Torun bakmak ömrü uzatıyor /05 Eylül 2023 11:41

Torun bakmak ömrü uzatıyor

Almanya’da yapılan araştırma, torunlarıyla ilgilenen yaşlıların, hareketli bir yaşam sürdürdükleri için zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı olduklarını ortaya koydu

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Almanya'da yapılan yeni bir çalışma, büyükanne ve büyükbaba olmanın hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlığı koruduğunu ortaya koydu.



Johannes Gutenberg Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, yaşları 50 ila 80 arasında değişen 14 bin 810 kişinin sağlık durumu takip edildi. Çalışma sonucunda, torun sahibi olanların zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Torunlarının bakımına yardım eden yaşlıların daha hareketli bir hayatı olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun bireylerin depresyon yaşama ihtimalini düşürdüğünü dile getirdi.


Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Reyn van Ewjik, "İlerleyen yaşta torun sahibi olmak kişinin hayatına yeni bir anlam katabilir, yeni bir rol ve daha fazla sosyalleşme imkânı sağlayabilir. Kitap okumaktan bebek arabasını taşımaya bütün torun sahipleri bundan faydalanabilir" ifadelerini kullandı.


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