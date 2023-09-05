Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de herkes hesabını Erdoğan sonrasına yapıyor: Üç isim ciddi hazırlık içinde /05 Eylül 2023 11:14

AKP'de herkes hesabını Erdoğan sonrasına yapıyor: Üç isim ciddi hazırlık içinde

AKP Erdoğan sonrasına kilitlenmiş durumda . Parti içi gruplar durumlarını ona göre hazırlıyor. Kulislere yansıyanlara göre Üç isim ciddi hazırlık içinde . Selçuk Bayraktar'ın "imaj" için profesyonel ekiplerden destek aldığı kaydedilirken, eski bakan Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan etrafında da kümelenme oluştuğu iddia ediliyor.

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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasını konuşmayan kimsenin olmadığını belirterek, üç ismin öne çıktığını söyledi. 

Babacan, öne çıkan isimlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve eski İçişleri Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu olduğunu söyledi.  

Babacan, AKP kulislerinden hareketle üç ismi mercek altına aldı:

"Kulislere göre, Bayraktar’ın gelecekte siyasi bir figüre dönüşmesini sağlamaya çalışan yeni bir danışman kadrosu olduğu anlatılanlar arasında. Paylaşılan fotoğraflardan, yapılan açıklamalara kadar planlandığı, iktidar medyasından özel fotoğrafçıların çağrılıp özel çekimler yaptırıldığı konuşuluyor. Osmanlı’daki ‘sadrazam damat’ geleneğinin yaşatılmaya çalışılmasından rahatsız olan bazı AKP’liler, bugünün Türkiye’sinde bundan sonuç alamayacağını söylüyorlar.

Partideki odaklaşmanın ikinci adresi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. AKP’nin kuruluş aşamasından bu yana etkin olan bir ekip, eski MİT Başkanı Fidan’ın sivil siyasette başarılı olması durumunda, onun çevresinde bir hareketlenmenin yaşanacağını savunuyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki gücü ve sessiz diplomasi başarısının bu kapıyı açacağını ancak kamuoyundaki ‘istihbarat şefi’ imajından sivil siyasetçi kimliğine geçiş yapması gerektiğini belirtiyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki sorunlu başlıklar konusunda son zamanlarda üstlendiği rol, adından sıkça söz edilmesine neden olurken yeni dönemin taşlarının ‘diplomatik bir incelikle’ döşeneceği savunanlar var.

Son odak isim ise bir süreden beri sessizliğe gömülen Süleyman Soylu. Soylu’nun sessizliğinin geçici olduğu, uygun zaman ve zeminde yeniden gün yüzüne çıkacağını iddia edenler az değil. Soylu’nun Erdoğan sonrasında açıktan mücadele başlatacağı, kendisini ziyaret edenlerin sayısının hiç eksilmemesinin buna en iyi örnek olduğu söyleniyor. Ayrıca iddianın sahipleri, üç isim arasında kamuoyunda karşılığı olan tek kişinin Soylu olduğunu dile getiriyorlar."
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