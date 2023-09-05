Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Ağırdır, market zincirinin yönetimine atandı /05 Eylül 2023 10:43

Bekir Ağırdır, market zincirinin yönetimine atandı

Eski Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Migros’un bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu duyuruldu.

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Migros Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, eski KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın yönetim kuruluna atandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin 24.07.2023 tarihli açıklaması ile duyurulan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2023 tarihinde tebliğ edilen görüş yazısı da dikkate alınarak atama yapıldığı dile getirilerek, "Migros Ticaret A.Ş.'nin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Bekir Ağırdır'ın atanmasına karar verilmiştir" denildi.

KONDA’DAKİ GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

Ağırdır, geçen yıl Haziran ayında KONDA Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmış, yerine KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirilmişti. KONDA’dan yapılan açıklamada Ağırdır’ın yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiği belirtilmişti.
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