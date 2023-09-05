Bıçaklı kavgada gözaltına alınan HKP genel başkanına ev hapsi

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak’taki metruk bir binanın bahçesindeki budanmış ağaçların dallarını ikamet sahibinden izin alarak toplamaya giden Recep Aytekin, eşi Hasibe Aytekin ve Hatice Arıcıoğlu, yaş ağaçların kesildiğini öne süren aynı sokakta oturan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe arasında tartışma çıktı.





Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı sopalı kavgada Nurullah Efe, oğlu Hikmet Efe ile Recep Aytekin yaralandı.





Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, tedavilerinin ardından karakola götürüldü.





Gözaltına alınan baba oğul ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı‘na sevk edildi.





Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.





Nurullah Efe’ye ev hapsi cezası verildi. Hikmet Efe’yse imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.





Görüntü çıktı

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Nurullah Efe’nin elinde bıçakla aşağıya indiği, komşularının elinde uzun sopalar bulunduğu, taraflar arasında boğuşma yaşandığı yer alıyor.









Bu arada Müşteki şüpheli Nurullah Efe’nin polis merkezinde, Recep Aytekin ile aralarında önceye dayalı husumetleri olduğunu öne sürerek, şunları dedi: “Recep Aytekin ile eşi sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletlerle kesmeye başladı. Yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. ‘Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?’ dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldıklarını söylediler. Ben de şahıslara ‘Yalan söylüyorsunuz, hayvana düşmansınız, yeşile düşmansınız, uçan kuşa düşmanız’ dedim.”





Bunun üzerine karşı tarafın küfür ettiğini, ellerinde kasap bıçağı ve sopalar olduğunu savunan Efe, “Recep, binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı, ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım ancak kimin vurduğunu bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.