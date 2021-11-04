Samanyolu Haber /Gündem / Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın ifade vermeyi reddetti /04 Kasım 2021 19:18

Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın ifade vermeyi reddetti

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın, ifade vermeyi reddetti. Aydın'ın emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı ileri sürülüyor.

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Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna bugün saat 13.30'da başlandı. Fatih Aydın'ın "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" dediği öğrenildi.

Şüpheli Fatih Aydın'ın yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi.

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