Samanyolu Haber /Sağlık / Belçika’da vakalar 1 yıl öncesine geri döndü /04 Kasım 2021 19:19

Belçika’da vakalar 1 yıl öncesine geri döndü

Corona virüsü Avrupa'da etkisini artırırken, Belçika'da yeni vaka ve hastaneye yatış oranları Ekim 2020'deki seviyesine geri döndü.Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, özellikle Avrupa’da vaka sayıları yeniden artış göstermiş durumda.

SHABER3.COM

Belçika’da yeni vaka ve hastaneye yatış oranları Ekim 2020’deki seviyesine geri döndü. Sciensano Sağlık Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre son 14 gündeki günlük vaka ortalaması 6 bin 728 olarak kayda geçti. Bu rakam önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 36’lık bir artış yaşandığını gösteriyor.

İKİNCİ KEZ KAPANMIŞTI

Son 7 günde ortalama 164 kişi Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bu da önceki haftaya göre yüzde 31 artış anlamına geliyor. Belçika’da Ekim 2020’de söz konusu rakamlar görüldüğünde ikinci kez kapanma kararı alınmıştı.Belçika’da 8.6 milyon kişi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 74’ü tamamen aşılanmış durumda.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika’da vakalar 1 yıl öncesine geri döndü Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:10