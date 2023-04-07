Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota piyasaya 10 farklı elektrikli otomobil sürecek /07 Nisan 2023 16:04

Toyota piyasaya 10 farklı elektrikli otomobil sürecek

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota elektrikli otomobil piyasasında 'atağa geçiyor'. Elektrikli araçların 2030'a kadar dünya çapındaki toplam araç üretiminin yarısından fazlasını temsil edeceği piyasada rakiplerinin gerisinde kalan Japon otomotiv devi, 2026'ya kadar 10 yeni bataryalı elektrikli araç modeli piyasaya süreceğini açıkladı.

SHABER3.COM

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrik kategorisindeki ürün yelpazemizi genişleteceğiz" diyen İcra Kurulu Başkanı Koji Sato yaptığı konuşmada, hibrit araçların "önemli bir dayanak noktası" olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Şirketin 2026 yılına kadar yılda 1,5 milyon elektrikli araç satışı hedeflediği de belirtilen açıklamada, yeni nesil bataryalı elektrikli araçlara odaklanmak üzere "yeni ve uzmanlaşmış bir birim" kurulacağı da belirtildi.

Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor

Toyota'nın lüks markası Lexus de dahil olmak üzere üreticinin şu anda piyasada sadece üç bataryalı modeli bulunuyor ve 2022'de bu modellerden sadece 25 bin adet satabildi.

Bu miktar artırımında Toyota'nın önceliği elekrikli araç pazarında büyümenin genel piyasadan daha fazla olduğu ABD'ye vereceği belirtildi.


İlk çeyrekte Japon üreticinin satışları ABD'de yaklaşık yüzde 9 oranında düşerken en büyük rakiplerinden General Motors, elektrikli araçlarına yönelik talebin artmasıyla yüzde 18'lik bir artış kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Toyota piyasaya 10 farklı elektrikli otomobil sürecek Sonraki Haber >>

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:29:30