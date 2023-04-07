Toyota piyasaya 10 farklı elektrikli otomobil sürecek

Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor





"Önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrik kategorisindeki ürün yelpazemizi genişleteceğiz" diyen İcra Kurulu Başkanı Koji Sato yaptığı konuşmada, hibrit araçların "önemli bir dayanak noktası" olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.Şirketin 2026 yılına kadar yılda 1,5 milyon elektrikli araç satışı hedeflediği de belirtilen açıklamada, yeni nesil bataryalı elektrikli araçlara odaklanmak üzere "yeni ve uzmanlaşmış bir birim" kurulacağı da belirtildi.Toyota'nın lüks markası Lexus de dahil olmak üzere üreticinin şu anda piyasada sadece üç bataryalı modeli bulunuyor ve 2022'de bu modellerden sadece 25 bin adet satabildi.Bu miktar artırımında Toyota'nın önceliği elekrikli araç pazarında büyümenin genel piyasadan daha fazla olduğu ABD'ye vereceği belirtildi.İlk çeyrekte Japon üreticinin satışları ABD'de yaklaşık yüzde 9 oranında düşerken en büyük rakiplerinden General Motors, elektrikli araçlarına yönelik talebin artmasıyla yüzde 18'lik bir artış kaydetti.