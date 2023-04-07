Rusya'nın 'yalan haber' organizasyonunu BBC deşifre etti





Yala News, ABD'deki bir vahşi yaşam merkezi tarafından çekilen kuş fotoğrafını kullanarak ABD'nin kuşları hastalık yaymak için gönderdiğini iddia etti





1 milyon kez izlenen bir sahte video, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin sarhoş olduğunu ve 'aklını kaçırdığını' iddia etmişti

'Bilgi aklama'





Sahte yorumlar









Kahverengi ceketli Shadi Halwi, Yala'nın bir müşterisi





Yala Group CEO'su Ahmad Moemna (Facebook fotoğrafı)