DSP 'Cumhur İttifakı' dedi

SAAT VERMİŞLERDİ





CUMHUR'A 'EVET': SEÇİME AKP LİSTESİNDEN GİRECEKLER





KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ





AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sabah saatlerinde Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etmişti.Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimiz düşündük. Bu teklifi DSP ve sayın Genel Başkana ilettik" demiş; Aksakal, AKP'nin teklifine yeşil ışık yakarak, "TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık" ifadelerini kullanmıştı.Aksakal, "Bugün saat 14.00'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Orada tartışacak, sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse ziyaret planlıyoruz. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz" demişti.AKP'nin DSP'ye ziyaretinin ardından Önder Aksakal, AKP Genel Merkezi'ne geldi. Burada görüşmelerde bulunan Aksakal, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Aksakal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi konusunda görüşümüzü oluşturduk" dedi. Aksakal ayrıca 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne AKP listelerinden gireceklerini bildirdi.Aksakal, şöyle konuştu:"Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret ettiler. Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış gelişmeleri ve bizim DSP olarak bu gelişmelere yönelik politikalarımızın ve ilkeli duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu da vurgulayarak yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısının önemine vurgu yaparak bizimle yol yürüme arzularını iletmişlerdi. Bunu değerlendirdik.DSP önemli bir görev üstlenecektir. DSP'nin varoluşu Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, anayasasının ilk 4 maddesindeki hususların sonuna kadar korunması üzerine kurgulanmıştır. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. DSP'li isimler AK Parti listelerinde olacak."Mİllet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etmişti.Önder Aksakal, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Elbette DSP olarak Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle, milliyetçi vatansever emekten yana sol politikarımızla, yüz yıllık cumhuriyet değerleri, cumhuriyetin Atatürk'ün ilkeleri değerleri ve ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye'nin kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Parti'dir. Kıbrıs çok önemlidir" demişti.