Samanyolu Haber /Gündem / Allah'ın Bir Lütfu belgeseli Türkçe altyazılı olarak şimdi YouTube'da /07 Nisan 2023 17:09

Allah'ın Bir Lütfu belgeseli Türkçe altyazılı olarak şimdi YouTube'da

Norveçli Yapımcı ve Yönetmen Jorgen Lorentzen’in 2019'da hazırladığı ve 15 Temmuz sözde darbe girişiminin gizlenen gerçeklerini anlatan Allah’ın Bir Lütfu (A GIFT FROM GOD - 2019) belgeseli Türkçe altyazılı olarak YouTube'da yayınlandı.

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Belgesel IntegralFilm YouTube kanalında yer alıyor.

Yaptıkları karanlık planlarla, masum insanların kanları üzerine iktidarlarını kuracak kadar canileşenlerin yalan duvarları teker teker yıkılıyor. Norveçli Yapımcı ve Yönetmen Jorgen Lorentzen’in hazırladığı Allah’ın Bir Lütfu belgeselinde Prof. Hanri Barkey, Can Ataklı, Fethullah Gülen, Birgül Koçal, Nevşin Mengü, Doğu Perinçek, Ahmet Şık, Sedat ve Şevki’ye Tekin çifti, Merdan Yanardağ, gecenin şahidi asker ve komutanların özel röportajları yer alıyor.


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