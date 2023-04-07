Allah'ın Bir Lütfu belgeseli Türkçe altyazılı olarak şimdi YouTube'da





Yaptıkları karanlık planlarla, masum insanların kanları üzerine iktidarlarını kuracak kadar canileşenlerin yalan duvarları teker teker yıkılıyor. Norveçli Yapımcı ve Yönetmen Jorgen Lorentzen’in hazırladığı Allah’ın Bir Lütfu belgeselinde Prof. Hanri Barkey, Can Ataklı, Fethullah Gülen, Birgül Koçal, Nevşin Mengü, Doğu Perinçek, Ahmet Şık, Sedat ve Şevki’ye Tekin çifti, Merdan Yanardağ, gecenin şahidi asker ve komutanların özel röportajları yer alıyor.







