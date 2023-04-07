Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Buna göre AKP, seçim anketi yaptırmak ve Ramazan kolisi hazırlamak için İran’ın Çin’de bulunan parasından bir kısmını 17 Aralık dosyasının en önemli isimlerinden Reza Zarrab üzerinden alıyor. Söz konusu paralara karşılık İran’a bir takım imtiyazlar tanınıyor. Cevheri Güven’in yayınladığı belgeler resmi kayıtlara girmiş durumda. Ses kayıtları da devletin arşivlerinde. AKP, seçim anketi için Zarrab’tan 352 bin lira, ramazan kolileri için ise 1 milyon TL alıyor. Olaylar 17 Aralık öncesinde yaşanıyor. Gezi eylemlerinden hemen sonra.AKP, Gezi sürecinden sonra bir anket yaptırmak istiyor. Söz konusu anket bugünkü kurla 300 bin dolarlık bir maliyeti var. Bunu da İran’ın parasıyla yaptırılmak istiyorlar. Burada dönemin Bakanı Zafer Çağlayan devreye giriyor.

Onur Kaya… Zafer Çağlayan’ın özel kalem müdürü. Reza Zarrab’ı arıyor ve Konrat Otel’de bir toplantı ayarlanıyor. İran’ın Çin’deki paralarının getirilmesi için referans mektubu ayarlanıyor. Bunun karşılığında da 300 bin dolarlık anket parasını ödeyecek Reza Zarrap.Bu görüşmeden sonra Zafer Çağlayan’ın özel kaleminden Mehmet Sarı, Zarrab’a SMS gönderiyor. Devletin resmi kayıtlarında var bu. SMS’de ‘352 binmiş, selam ve saygılar Mehmet Sarı” diyor.Bundan sonra ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Hadise netleştirildikten sonra artık Reza Zarrab, Abdullah Happani’ye talimat veriyor. Talimatta bu paranın AKP’nin anketi için verildiğini açık açık söylüyor: ‘Abdullah saat 13.00’da Konrat Otele 352 bin TL götür. Bakan beyin danışmanı Mehmet Sarı’ya versinler. Anket yapacaklar AK Parti’ye…”Sonrasında Mehmet Sarı, Zarrab’a mesaj atıyor. Hatırlatmak için. AKP’nin anket çalışması için İran devletinin parasından bir kısmı alınıyor. Bu resmen bir siyasi partinin faaliyetlerinin yabancı bir devlet tarafından finanse edilmesi suçu oluyor. Bu dinlemeler emniyetin ve UYAP’ın resmi kayıtlarına yüklenmiş durumda. AKP’yi kapattıracak siyasi casusluk belgeleri devletin dökümanları arasında var.Ramazan’da yardım kolileri dağıtıyor AKP. Ama yine İran’ın parasından bunu yapıyorlar fakat bunun karşılığında İran’a sağladıkları imtiyalar var. Onur Kaya yine Reza Zarrab’ı arıyor ve ‘Bakan bey size söylemiş’ diyor. Zarrab’tan alınan para 1 milyon TL! Zarrab, tapede Çin konusuyla ilgili gelişmeleri soruyor. Bunun üzerine Onur Kaya hemen yanındaki görevliye Çin konusunu iletiyor.Daha sonra Zarrab, adamı Happani’yi arayarak, 2 milyon TL’yi sivil havalimanına götürmesini istiyor. AK Parti’ye ramazan paketi için verdiklerini söylüyor. Fatura meselesinin nasıl ayarlanması gerektiğini soruyor.Ve para sivil havacılıktaki Zarrab’ın özel jetine gidiyor. Bu arada Zafer Çağlayan, jetin içerisinde ‘misafir’ olarak bekliyor. Zarrab, “Parayı bizim hostes Zeynep hanıma verin. Zeynep hanım da misafire versin.” diyor.Anayasa’nın 69. maddesinde “(…) Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.” deniliyor.