Trabzon'da şok eden görüntü: Suçüstü yakalandı













Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) tarafından 2020 yılında hayata geçirilen, Evra Enerji Sanayi Ticaret AŞ. şirketinin işlettiği Araklı Entegre Katık Değerlendirme ve Bertaraf tesisi, hukuksuz uygulamalara devam ediyor.AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi riyasetinde 'Sıfır Atık' mottosu ile yola çıkıldı” diyerek tanıttığı çöp tesisi Araklı ve çevre ilçelere yayılan pis koku nedeniyle bölge halkının defalarca eylemlerine neden olmuştu.Rize ve Trabzon’un çöplerinin boşaltıldığı katı atık tesisinin, atık suları kaçak şekilde Trabzon’un Değirmendere mahallesinden doğrudan Karadeniz’e deşarj ettiği anlaşıldı.CHP Trabzon eski Milletvekili Ahmet Kaya, gece geç saatlerde üzerinde ‘Katı Atık Belediyeler Birliği’ yazan kamyonu takip etti ve çöp tesisinin atık sularını taşıyan kamyonun ormanlık alana girerek buradan atık suyu kanalizasyon logarına boşalttığı anlara tanıklık etti.Olay yerinden açıklama yapan Kaya, şöyle konuştu:-Şu an saat gece 01.36. Trabzon’u geziyoruz ve neresinde ne sıkıntı var tespit etmeye çalışıyoruz.-Sahil yolundan geçerken çok pis bir koku burnumuzu sardı. ‘Bu koku nedir?’ dediğimde önümdeki bir kamyonun dere kenarındaki ormanlık alana indiğini gördüm. Arkası tanker şeklindeki TIR'ın Araklı Katı Atık Tesisi’nden geldiğini öğrendik.-İçinde ne var diye sorduk, ‘Araklı katı atık tesisinden akan sular var’ dediler. O sularla dolu tanker hortumlarını getiriyor, kanalizasyon logarından Değirmendere’ye oradan da denize deşarj ediyor.-Hiçbir arıtmaya tabi tutmadan, zehirli sular maalesef deremize akıtılıyor. Deredeki, denizdeki canlı yaşamı hiçe sayılıyor.-Yetkilileri göreve çağırıyorum. Gecenin karanlığından faydalanıp bu suçu işleyen firmayla ilgili gerekeni yapın. Trabzon sahipsiz değil. O denizde yaşayan canlılar sahipsiz değil.Araklı’daki çöp tesisinin bulunduğu alanda insanların nefes alamaz duruma geldiğine dikkat çeken Kaya, şöyle konuştu:-Orada çöpler vahşi biçimde depolanıyor. O çöplerden sızan sular oradaki dereye akıyordu.-Güya bir çözüm ürettiler, çöplerden sızan suları bir havuzda topluyorlar. Şimdi bu vidanjör şeklindeki araçlarla kirli suları toplayıp akıllarınca getirip burada Trabzon’un göbeğinde Değirmendere’ye akıtıyorlar.-Oradaki kokuyu güya bu şekilde gidermeye çalışıyorlar. Orayla ilgili çok sayıda şikayet var. Araklı yaşanmaz hale geldi. Vatandaş orada ‘Ben evimde yemek yiyemez hale geldim, her gün kusuyorum’ diyordu.-Rize’nin ve Trabzon’un çöpünden sızan atık suları, tıbbi atıkların olduğu suları getirip buradan acımasızca logar vasıtasıyla önce dereye oradan da denize gönderiyorlar. Böyle vicdansızlık olamaz. Bu bir insanlık suçudur.Öte yandan, atık suların boşaltıldığı kanalizasyon logarının yakınında denize derin deşarj hattı var ancak Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki sahil şeridinin tamamında biyolojik arıtma yapılmadan kanalizasyon suları denize deşarj ediliyor.