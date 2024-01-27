Samanyolu Haber /Sağlık / Ölümcül tümörler için yeni yöntem /27 Ocak 2024 10:15

Ölümcül tümörler için yeni yöntem

Yapılan bir araştırma, yeni bir kan testinin, ölümcül beyin tümörlerinin teşhisine yardımcı olabileceğini buldu.

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İngiltere merkezli Imperial College London'ın bir parçası olan Beyin Tümörü Araştırma Mükemmeliyet Merkezi tarafından yapılan araştırmalar, standart kan örnekleriyle hastalığın izlerini tespit edebildiklerini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bu yöntemin, çoğu beyin tümörünü teşhis etmek için kullanılan riskli cerrahi ihtiyacını azaltırken teşhis ve tedaviyi hızlandırabileceğini söylüyor. Kullanılan "sıvı biyopsi"nin özellikle erişilemeyen beyin tümörleri olan hastalar için faydalı olacağını, böylece tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlayabileceklerini söylediler.

20 ay önce glioblastoma olarak bilinen agresif bir beyin tümörü teşhisi konan 37 yaşındaki Antiques Roadshow sunucusu Theo Burrell, testin hastalar için "hayat değiştirme" potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Altı ay boyunca, yorgunluktan ve ağrı kesicilerin işe yaramadığı dayanılmaz baş ağrılarından şikayetçiydi ve birçok kez doktora gitti ancak kendisine acil servise gidip ilgili taramalardan geçtikten sonra teşhis konuldu.

Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlanan bulguların önemli olduğunu söyleyen araştırmacılar, glioblastomalı hastaların yüzde 1'inden azının on yıldan fazla yaşadığını ve erken teşhisin önemli olduğunu kaydettiler.
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