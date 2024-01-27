Samanyolu Haber /Spor / Türk futbol tarihine geçecek transfer /27 Ocak 2024 09:57

Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferiyle tarihi bir kazanç elde edecek. Bu transfer, Türk futbol tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçecek. İşte Sözcü farkıyla kıran kırana pazarlıkta yaşananlar...

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Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray, Temmuz 2021’de 1 milyon 150 bin Euro’ya renklerine kattığı Sacha Boey için Bayern Münih ile 32+8 milyon Euro’ya el sıkıştı. Bavulunu toplayan 23 yaşındaki sağ bek Türk futbolunda rekor kırıp gidiyor.

Futbola Fransa'nın Rennes takımının altyapısında başladı. A takımda çok şans bulamadı. Dijon’da kiralık oynadı. Temmuz 2021’de, Fatih Terim teknik direktör, Burak Elmas da başkanken Galatasaray’a 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliye 21 yaşında gelirken, akıllarda soru işaretleri vardı.

2021-22 sezonunda iki kulvarda toplam 19 maça çıktı, 1 gol attı. 18 maçı sakatlık yüzünden kaçırınca camiayı kızdırdı. Ne Terim, ne de Domenec Torrent’in gözüne giremedi.

2 SEZONDA PİYASASI ZİRVE YAPTI

Ve Ocak 2024’te beklenen oldu, bavulunu topladı. Avrupa ve dünya futbolunun devlerinden Bayern Münih, Manchester United’ın da istediği Sacha Boey’u renklerine kattı.

Almanlar, bonservis pazarlığına 15 milyon Euro önererek başladı. Cimbom tok alıcı stratejisi uyguladı. Taraflar 32 artı ‘bonuslar’ karşılığında dün resmen el sıkıştı. Boey’u Berlin’e getirmek için Almanlar, İstanbul’a özel uçak yolladı ancak iş uzayınca yolculuk bugüne kaldı. İmzalar da Berlin’de atılacak.

SABAHA KADAR PAZARLIK

İşte SÖZCÜ aracılığıyla iki güne yayılan görüşmelerde tüm yaşananlar... Bayern Münih, pazarlıklar için Boey’in de menajerliğini yapan Stellar şirketini yetkilendirdi.

Cimbom’un iki numarası Erden Timur ile önceki gece 23.30’da başlayan görüşmeler sabah saat 05.00’e kadar sürdü. Öyle ki taraflar uyku arası vermek zorunda kaldı.

Pazarlık dün sabah 09.00’da yeniden başlayıp akşam 20.00’de mutlu sonla bitti. Galatasaray’ın kazancı, özel maç ve çeşitli organizasyonlarla 40 milyon Euro’yu bulacak. Bu tarihi bir rekor...
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