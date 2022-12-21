Trabzonspor kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Trabzonspor ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.







Karşılaşmayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekip böylece adını son 16 turuna yazdırdı.





NACİ ÜNÜVAR İLK GOLLERİNİ ATTI

Trabzonspor'da son yapılan antrenmana katılan Edin Visca ve Siopis, kas spazmına bağlı ağrı hissedince teknik direktör Abdullah Avcı, tarafından riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan, Denswil ve Serkan Asan da Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemedi.





Trabzonspor'da sezon başında Ajax kulübünden kiralık kadroya katılan Naci Ünüvar, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11’de sahaya çıkarken iki gol kaydetti.







