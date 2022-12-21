Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor kupada tur atladı /21 Aralık 2022 21:47

Trabzonspor kupada tur atladı

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Sahadan galip ayrılan bordo-mavililer, son 16 turuna yükseldi.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Trabzonspor ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekip böylece adını son 16 turuna yazdırdı.

NACİ ÜNÜVAR İLK GOLLERİNİ ATTI
Trabzonspor'da son yapılan antrenmana katılan Edin Visca ve Siopis, kas spazmına bağlı ağrı hissedince teknik direktör Abdullah Avcı, tarafından riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan, Denswil ve Serkan Asan da Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemedi.

Trabzonspor'da sezon başında Ajax kulübünden kiralık kadroya katılan Naci Ünüvar, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11’de sahaya çıkarken iki gol kaydetti.


 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzonspor kupada tur atladı Sonraki Haber >>

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:36