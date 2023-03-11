Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'un YouTube hesabı hack'lendi /11 Mart 2023 16:26

Trabzonspor'un YouTube hesabı hack'lendi

Trabzonspor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ele geçirildi. Bordo-mavililerin YouTube hesabında Tesla ürünlerinin yer aldığı görüldü.

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Bordo-mavili kulüp konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavililerin hesabında Tesla markasının ürünleri ve logosu yer alıyor.



KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konu üzerine Trabzonspor'dan yazılı bir açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzonspor YouTube resmi hesabımız sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğramış ve erişim sorunu yaşanmıştır.

YouTube Türkiye'nin üst düzey temsilcileri, bu sorunun global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini de tarafımıza yazılı bir şekilde bildirmiştir.

Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir."
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