Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Kerim’e Viyana’dan Destek /11 Mart 2023 17:27

Yusuf Kerim’e Viyana’dan Destek

Avusturya Viyana'da yaşayan Hizmet gönüllüleri Yusuf Kerim'e destek yürüyüşü düzenledi.

SHABER3.COM

UNICEF Avusturya'nın Yusuf Kerim'e sahip çıkmasını isteyen gönüllüler, "Bugün Yusuf Kerim için buradayız. Nasıl ki UNICEF, Afrika'da açlıktan, İran'da protestolarda ölen çocuklar için ses verdiyse, aynı sesi Yusuf Kerim için de vermesini istiyoruz" dediler 

Destek yürüyüşü Grüß Gott Österreich Platfomu tarafından düzenlendi. UNICEF Avusturya önünde toplanan gönüllüler burada İnsan Hakları Beyannamesi'nin maddelerini hatırlatarak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şunlar vurgulandı: 

"Yusuf Kerim daha 5 yaşında. Kanser hastası ve 'annemi istiyorum!' diyerek günden güne eriyor. Anne Gülten Sayın, Hizmet yurtlarında idarecilik yaptı ve maaşını Bank Asya'dan aldı diye hapiste tutuluyor. Yusuf Kerim'in gözyaşlarına dayanamayan birçok sanatçı ve entellektüel ses vermesine rağmen, Erdoğan yönetimi anneyi salıvermiyor. Ve Yusuf Kerim belki de ömrünün son günlerini 'Anne!' hıçkırıklarıyla dolduruyor. 

Bugün Yusuf Kerim için buradayız. Nasıl ki UNICEF, Afrika'da açlıktan, İran'da protestolarda ölen çocuklar için ses verdiyse, aynı sesi Yusuf Kerim için de vermesini istiyoruz. Ve bizler tıpkı Afrikalı, İranlı çocuklara sevindiğimiz gibi Yusuf Kerim için de sevinmek istiyoruz." dediler 


Basın açıklamasının ardından gönüllüler "UNICEF Österreich, gib eine Stimme!" (UNICEF Avusturya, bir ses ver!) sloganlarıyla Westbahnhof'taki 'Mülteci Çocuk Heykeli'ne yürüdü. Gönüllüler burada çiçekler bırakarak etkinliği sonlandırdı.
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