Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan kaybetme sinyali: Zafer çığlıkları attıramayız /11 Mart 2023 17:35

Erdoğan’dan kaybetme sinyali: Zafer çığlıkları attıramayız

Erdoğan, partisinin il başkanlarına seslendiği toplantıda, altılı masayı algıya dönük ifadelerle hedef aldı. Erdoğan, “Zafer çığlıkları attıramayız.” dedi.

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Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantısına video konferans ile katıldı. 

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi üzerine partisine seslenen Erdoğan, altılı masayı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin ışığını söndürmek, nefesini kesmek, dizlerinin bağını çözmek için ellerini ovuşturarak bekleyenlere zafer çığlıkları attıramayız.” dedi.

Cumhur İttifakı’na yeni siyasi partilerin katılacağı sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.” diye konuştu.


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