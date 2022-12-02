Samanyolu Haber /Kültür / Transformers'tan yeni fragman: Otobotlar ve Maximallar omuz omuza! /02 Aralık 2022 09:23

Transformers'tan yeni fragman: Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Transformers serisi, 2018'deki Bumblebee reboot'undan sonraki ilk devam filmini, 2023'de beyaz perdeye sunacak.

SHABER3.COM

SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM

90'larda geçen Transformers serisinin Beast Wars kolu, çizgi film serilerinde çoktandır var olmasına rağmen beyaz perdeye ilk defa gelecek.

Bu filmde Maximal isimli, kendi Optimuş Prime'ları Optimuş Primal diye adlandırılan tarih öncesi otobotlar, çeşitli hayvanları 'dönüşümleri' olarak seçerek, yıllar boyunca insanlarla birlikte savaşan otobotlara yardımcı olacak.

Transformers: Rise of the Beasts, Anthony Ramos, Dominique Fishback, Michelle Yeoh, Pete Davidson gibi oyunculara ev sahipliği yapacak.
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Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

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