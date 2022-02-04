Samanyolu Haber /Gündem / Trol Abdurrahman Uzun’dan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a: Gözü doymaz /04 Şubat 2022 12:13

Trol Abdurrahman Uzun’dan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a: Gözü doymaz

AKP’nin yılmaz savunucusu Abdurrahman Uzun bu sefer baltayı fena taşa vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yanlışlıkla “gözü doymaz” dedi.

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AKP iktidarının en çok tanınan trollerinden olan Abdurrahman Uzun istemeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve onun oğlu Bilal Erdoğan’ı kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Dün Süleymaniye Camii’nin yakınında yapılan bir inşaat sosyal medyada Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Bir çok kesim fotoğrafa göre tarihi ve manevi değeri olan Süleymaniye Camii’nin sülietini bozan bu inşaat için tepki gösterdi. Bu tepkilerden biri de sosyal medyada yaptığı siyasi yorumlardan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Uzun’dan geldi.


BİLAL ERDOĞAN’A ‘GÖZÜ DOYMAZ’ DEDİ
Uzun Twitter paylaşımında Süleymaniye Camii’nin yakında yapılan inşaatın fotoğrafını vererek “ Çirkinlik yükseliyor! İstanbul’un kalbine dadandı birkaç gözü doymaz müdahale şart!” ifadelerini kullandı. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasından sonra anlaşıldı ki inşaatı yaptıran vakfın başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan. Trol Abdurrahman Uzun yaptığı trajikomik hatanın farkına varınca apar topar paylaşımını silmek zorunda kaldı.
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